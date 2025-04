Com Aylon, Ceará atualiza lista de atletas no departamento médico

O Ceará atualizou a lista de jogadores que compõem o departamento médico do clube na tarde deste sábado, 26, antes da partida contra o São Paulo, pela 6ª rodada da Série A. A mudança ficou por conta da inclusão do atacante Aylon, que sofreu um estiramento na musculatura posterior da coxa esquerda, no último jogo contra o Bahia.

Além do camisa 11, o departamento médico alvinegro segue contando com o atacante Bruno Tubarão, que está em fase final de transição, e Bruno Ferreira, que permanece realizando tratamento fisioterápico. O goleiro sofreu um trauma na região do quadril e deverá ser desfalque para o Vovô até o meio desta temporada.