Ceará goleia Iape-MA por 5 a 0 em estreia no Brasileirão Feminino A3

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jojo, Jady, Dri, Ale e Dudinha marcaram os tentos das Alvinegras, que ocupam a liderança do Grupo A6 da competição após o triunfo

O Ceará começou muito bem a Série A3 do Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado, 26, o time alvinegro aplicou uma goleada de 5 a 0 no Iape-MA em partida realizada na Cidade Vozão, em Itaitinga. Jojo, Jady, Dri, Ale e Dudinha marcaram os tentos para as Alvinegras.

Impositivo desde o começo, o Ceará demorou apenas 13 minutos para balançar as redes pela primeira vez com Jojo, que aproveitou de um rebote após finalização de Jady. Aos 25 minutos, a experiente camisa 7 foi quem foi beneficiada com um rebote, ampliando o marcador para o time da casa. Os três últimos gols saíram na segunda etapa, respectivamente dos pés de Dri, Ale e Dudinha.