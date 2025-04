Comissão de Arbitragem da CBF vê acerto em pênalti contra o Ceará

A parecer da comissão de arbitragem conta com a análise do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, com Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci junto aos representantes da CBF

O documento, com análise do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), foi divulgado na manhã desta terça-feira, 22, no site oficial da CBF. No arquivo, foi registrado que "o parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O atacante ganha a frente da jogada e é tocado por trás pelo defensor, que, ao cruzar a linha de corrida do atacante, atua sem precaução e cria o contato com o atacante, fazendo-o tropeçar".

Com a penalidade marcada por Rafael Klein – após sinalização de Daniel Bins no VAR – já nos minutos finais do confronto entre Bahia e Ceará , que ocorreu na noite desta segunda-feira, 21, e terminou em 1 a 0 para o time baiano – após Éverton Ribeiro converter a cobrança–, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um parecer positivo à decisão tomada.

A reunião virtual foi composta pelos árbitros Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci, além do diretor de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra; e do integrante da Comissão de Árbitros da CBF, Fabricio Vilarinho.

A decisão da arbitragem gerou polêmica entre os torcedores, principalmente com a divulgação do áudio da cabine do VAR no momento do lance, no qual o árbitro de campo indica um "movimento natural" de Pedro Henrique mesmo após ver o vídeo, mas muda de ideia após insistência da arbitragem de vídeo.

Léo Condé e Pedro Henrique criticam marcação do pênalti

O técnico Léo Condé, na coletiva pós-jogo, e o atacante Pedro Henrique, via redes sociais, criticaram a decisão da arbitragem, apontando que foi influente no resultado negativo do Vovô.