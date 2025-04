Ceará pode ter até seis desfalques para enfrentar o Bahia pela Série A

Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, é dúvida para encarar o Bahia / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará pode ter até seis desfalques para encarar o Bahia na próxima segunda-feira, 21, em duelo pela Série A, em Salvador. A principal dúvida é o goleiro titular Bruno Ferreira, que foi substituído por Fernando Miguel no segundo tempo da partida contra o Vasco, após reclamar de dores musculares. O lateral-esquerdo Matheus Bahia, titular absoluto do Vovô, e o zagueiro Marcos Victor são desfalques certos por questões contratuais, já que estão emprestados ao Alvinegro pelo Tricolor baiano.

Com isso, o provável Ceará para enfrentar o Bahia tem: Fernando Miguel; Fabiano, Marlon, Éder e William Machado; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon. O Bahia também pode ter dois desfalques. O goleiro Ronaldo e o lateral-direito Santiago Arias foram substituídos na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, após sentirem dores musculares, e são dúvidas. Reencontro e revanche para o Ceará Bahia e Ceará vão se enfrentar pela segunda vez em 2025. No primeiro encontro, no último dia 26 de março, o Esquadrão superou o Alvinegro por 3 a 2 em duelo válido pela Copa do Nordeste, resultado que impediu a classificação antecipada para os cearenses.