Ceará: inspirado no compatriota Gamarra, Galeano explica bom aproveitamento na bola área

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-03-2025: Antonio Galeano comemora gol no jogo Ceará x Juazeirense pela Copa do Nordeste na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O atacante Galeano concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 16, antes do confronto contra o Bahia. O jogador paraguaio falou sobre o momento que a equipe vive e sobre os gols que fez de cabeça na temporada. Segundo o camisa 27, a qualidade na bola área vem de sua nacionalidade. “É característica do paraguaio. Vocês sabem que os jogadores paraguaios são bons de cabeça, como o Gamarra, que tinha minha estatura, mas era muito bom de cabeça. Também trabalhei bem, no Paraguai e no Uruguai fazia gols de cabeça”, disse o atacante.