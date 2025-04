Ceará x Vasco já tem 25 mil torcedores confirmados no Castelão

Com ingressos entre R$ 25 e R$ 250, a torcida Alvinegra tem direito aos setores superior e inferior norte, superior e inferior central, e inferior sul

Com ingressos entre R$ 25 e R$ 250, a torcida Alvinegra tem direito aos setores superior e inferior norte, superior e inferior central, e inferior sul. É possível comprar o ingresso nas lojas físicas do clube e pelo site vozão tickets . Além dos bilhetes, os sócios do clube também podem garantir um lugar na partida realizando o check-in.

O Ceará tem 25 mil torcedores confirmados para o confronto desta terça-feira, 15, às 21h30min, contra o Vasco , na Arena Castelão. A informação vem de uma apuração do repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, uma vez que não há divulgação oficial por parte do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Caso um sócio tenha garantido seu lugar no setor superior norte, ele poderá levar um acompanhante pagado 50% do valor do ingresso. Aos que desejarem comprar o bilhete na Arena Castelão, a bilheteria estará aberta a partir das 16h30min.

Pelo Campeonato Brasileiro, Ceará e Vasco se enfrentaram 17 vezes, com nove vitórias do Cruzmaltino, sete empates e apenas uma vitória do Vovô.



Reencontro após quatro anos

Após quatro anos, Ceará e Vasco voltam a se enfrentar. Nesta terça-feira, 15, as equipes entram em campo pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, algo que não acontecia desde 2020.