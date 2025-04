Duelo de artilheiros: Pedro Raul e Vegetti protagonizam duelo entre Ceará e Vasco

Tendo reencontrado o bom futebol desde que chegou ao Ceará, Pedro Raul já soma sete gols e uma assistência em nove jogos. O artilheiro do Vovô na atual temporada vive lua de mel com a torcida alvinegra, especialmente após ter marcado o gol de empate contra o Fortaleza, que garantiu o bicampeonato cearense.

Depois de cinco anos, o Ceará reencontra o Vasco pela Série A. Nesta terça-feira, 15, às 21h30min, o Vovô recebe o Gigante da Colina, na Arena Castelão, para duelar pela quarta rodada do Brasileirão. Em campo, destacam-se os dois artilheiros das equipes que vivem grande fase e são esperança de bola na rede para as torcidas: Pedro Raul, pelo lado alvinegro, e Pablo Vegetti, pelo Cruzmaltino.

Forte no jogo aéreo, com boa presença de área e um senso de posicionamento refinado, o camisa 9 tem sido decisivo em momentos importantes do time de Porangabuçu.

Nos três jogos do Alvinegro pela Série A, o camisa 9 anotou em duas oportunidades: na estreia vitoriosa contra o Grêmio e no empate diante do RB Bragantino. Com esses números, Pedro Raul divide a vice-artilharia do campeonato com Piquerez, do Palmeiras, e Gabriel Taliari, do Juventude.