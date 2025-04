Após decidir contra o Grêmio, Pedro Raul valoriza vitória do Ceará no Castelão

Atacante falou sobre seu sétimo gol com a camisa do Ceará e sobre a primeira vitória da equipe no retorno à primeira divisão

Autor de um dos gols do da vitória de 2 a 0 do Ceará sobre o Grêmio , que aconteceu nesse sábado, 5, o atacante Pedro Raul falou sobre a primeira vitória alvinegra na Série A. O jogador comemorou o triunfo e agradeceu a presença da torcida.

Essa foi a primeira vitória do Ceará desde o retorno a Série A. Com o triunfo sobre o Grêmio e o empate contra o RB Bragantino, a equipe soma quatro pontos e iguala inicio da campanha de 2010, onde o clube conseguiu a classificação para a Copa Sul-Americana. O Ceará entrará em campo novamente no sábado, 12, às 16 horas, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi.

Sete gols em oito jogos, Pedro Raul é o artilheiro do Vovô

Desde que chegou ao Vovô, em fevereiro, o atacante só não balançou as redes em um único jogo: o primeiro duelo das finais do cearense. Contudo, coube a Pedro Raul marcar o gol de empate do jogo da volta e garantir o título do Ceará.



O atleta marcou gols em quatro campeonatos diferentes, sendo um na Copa do Brasil, um na Copa do Nordeste, dois no Campeonato Brasileiro e três no Estadual. Dos sete tentos anotados, quatro abriram o placar do jogo, um diminuiu a vantagem da equipe adversária e outro empatou a partida.