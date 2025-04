Artilheiro do Ceará, Pedro Raul chega a marca de sete gols em oito jogos

O camisa nove já marcou mais gols do que em toda sua passagem pelo Corinthians e tem início melhor do que sua passagem pelo Goiás

Autor do primeiro gol da vitória de 2 a 0 do Ceará sobre o Grêmio, neste sábado, 5, o atacante Pedro Raul chegou ao seu sétimo gol em oito partidas com a camisa do Vovô. O número de gols do início da passagem do camisa 9 pelo Alvinegro já é maior do que o de toda a sua passagem no Corinthians, seu ex-clube.

Desde que chegou ao Vovô, em fevereiro, o atacante só não balançou as redes em um único jogo: o primeiro duelo das finais do cearense. Contudo, coube a Pedro Raul marcar o gol de empate do jogo da volta e garantir o título do Ceará.