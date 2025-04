Condé exalta vitória sobre o Grêmio e projeta "grande trabalho a longo prazo" no Ceará

Após o empate no segundo jogo da decisão do estadual, Condé conquistou seu primeiro título com o Ceará / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em jogo de estreia em casa pela Série A, o Ceará venceu o Grêmio por 2 a 0, na noite desse sábado, 5, com gols de Pedro Raul e Matheus Araújo. Em entrevista coletiva após o duelo, Léo Condé elogiou a boa atuação de sua equipe e falou sobre as expectativas para o restante da temporada. “Uma equipe guerreira, competitiva. Os jogadores tentam se doar ao máximo dentro de campo, no aspecto físico, anímico e técnico. Só motivação, mobilização, não vai ganhar jogo. Tem de conseguir fazer um bom jogo técnico e temos feito boas execuções. Então, a equipe do Ceará tem se portado assim quase todos os jogos, principalmente diante do torcedor, e hoje conseguiu repetir isso mais uma vez e foi fundamental para a gente conseguir vencer essa partida contra o Grêmio”, pontuou Condé.