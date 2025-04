Após vencer o Grêmio, Ceará chega a 23 jogos de invencibilidade em solo cearense

Com o resultado, Vovô se aproxima de marca histórica do clube

Ao bater o Grêmio por 2 a 0, pela segunda rodada do Brasileirão, na noite deste sábado, 6, o Ceará atingiu a marca de 23 jogos de invencibilidade atuando em solo cearense. A última derrota do Vovô atuando na Capital ocorreu em agosto de 2024, ainda pela Série B do Brasileirão, quando foi superado pelo Mirassol por 2 a 1.

Neste recorte de 23 duelos sem perder em casa, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou 20 vitórias e três empates. Ainda neste período, o Ceará soma 44 gols marcados e apenas nove sofridos.