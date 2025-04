Destaque do Grêmio, Braithwaite retorna de lesão e marca antes de partida contra o Ceará

O jogador dinamarquês foi autor do gol decisivo na vitória do Grêmio sobre o Sporting Luqueño-PAR por 2 a 1, nessa quarta-feira, 2, pela Sul-Americana

Depois de uma rápida recuperação de lesão no músculo adutor longo da coxa direita, o dinamarquês retornou ao plantel gremista de forma antecipada. O afastamento aconteceu no fim de março, após a decisão do Campeonato Gaúcho contra o Internacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Decisivo

Na partida contra a equipe paraguaia, o atacante entrou no segundo tempo e recebeu cruzamento de Cristian Olivera para marcar, de cabeça, o gol da vitória do Grêmio na estreia da Sul-Americana por 2 a 1.

No fim da partida, no entanto, Braithwaite saiu de campo mancando. Questionado sobre a situação na coletiva, o técnico gremista Gustavo Quinteros afirmou que o atleta “saiu com dores”, em lance de torção do tornozelo após salto durante a partida.

Ainda segundo Quinteros, o jogador será reavaliado em Porto Alegre. Caso esteja apto, o atacante deverá ser opção na partida do próximo sábado, 5, às 18h30min, contra o Ceará, no Castelão, válida pela segunda rodada do Brasileirão.