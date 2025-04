Time sub-17 do Ceará vai à França para disputar competição internacional

O time do Ceará, Sub-17, vai representar o futebol brasileiro em competição internacional, no mês de junho, na cidade de Plougonvelin, França. O Festival d´Amour 2025 Sub-17 é um torneio tradicional que reúne grandes equipes mundiais, da categoria.

A competição conta ainda com um segundo grupo, com times de países europeus, como: França, Portugal, Bélgica, Costa do Marfim e Holanda. Com destaque para Braga/POR, KAS/BEL, Lyon/FRA e Paris-FRA.

Israel Portela, diretor das categorias de base do Alvinegro de Porangabuçu, frisou a importância da participação do clube na competição: "Feito inédito".

“É um feito inédito na história da base do Ceará. Primeira competição internacional que iremos disputar, competição esta que dará aos atletas uma oportunidade de enfrentar gigantes do futebol europeu, bases consolidadas da Europa e, com certeza, proporcionará uma vivência cultural e em alto nível no futebol, disse Israel.

Para além da experiência adquirida, Portela destaca também a "internacionalização da marca do Ceará", que será exposta internacionalmente, na ocasião.