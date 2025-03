Condé celebra bom momento de Pedro Raul no Ceará: "Gols importantes e decisivos"

Desde sua estreia no Ceará, Pedro Raul vem reencontrando o bom momento no futebol e tem se tornado a referência no ataque do novo clube

O centroavante do Vovô vem sendo peça importante no esquema tático alvinegro. Desde sua chegada, há pouco mais de um mês, o camisa 9 marcou cinco gols em seis jogos, o que já o tornou o artilheiro do clube na temporada.

O atacante Pedro Raul, autor do gol do 47º título de campeão cearense do Ceará , foi bastante elogiado por Léo Condé na entrevista coletiva feita pelo comandante alvinegro após a conquista, nesse sábado, 22.

“Eu já falei em algumas coletivas anteriores. Eu acho que o Pedro (Raul) tem sido muito importante para a gente. (Chegou) há pouco tempo, mas tem feito gols importantes e decisivos. Ele foi muito bem recebido aqui no clube pelos atletas, pela torcida, então acho que esteja bastante feliz aqui no Ceará, e também estamos bastante felizes com a chegada dele”, disse Condé.

Desde sua estreia no Ceará, Pedro Raul vem reencontrando o bom momento no futebol e tem se tornado a referência no ataque do novo clube. Com os gols marcados pelo Vovô, Pedro já superou o número de tentos marcados no Corinthians — clube que detém os direitos do atleta, que está por empréstimo em Porangabuçu até o fim desta temporada.

“É claro que o futebol é sequência, e estamos em um momento muito positivo do Pedro e do clube, mas temos grandes desafios pela frente, e esperamos continuar contando com ele, não só com os gols, mas também com a sua boa vontade na participação na fase defensiva, de pressionar a saída de bola adversária, no momento que a bola não tá chegando tanto, que eu tenho certeza que vai continuar caminhando bem conosco”, contou.

Após a conquista do título estadual, os comandados de Léo Condé mudam o foco para o jogo contra o Bahia. O confronto nordestino é um duelo atrasado da 4ª rodada da Copa do Nordeste, e será realizado nesta quarta-feira, 26, na Arena Fonte Nova.