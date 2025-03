Relembre a campanha do Ceará até a final do Campeonato Cearense 2025

Com 100% de aproveitamento no Estadual, o Vovô entra em campo neste sábado, 22, diante do rival Fortaleza, pelo segundo jogo da grande decisão

Em busca do bicampeonato estadual, o Ceará disputará o segundo jogo da final do Campeonato Cearense neste sábado, 22, às 16h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão. Diante do rival Fortaleza, a equipe alvinegra defenderá, além do título, uma campanha de 100% de aproveitamento no Manjadinho 2025.

Comandado por Léo Condé, o Vovô venceu todas as oito partidas que disputou na edição atual do certame local. Por disputar a Copa do Nordeste simultaneamente, o Alvinegro chegou a ter escalações alternativas em alguns jogos — Barbalha, Iguatu e Maracanã —, mas, mesmo assim, confirmou o favoritismo em campo.