Recuperado de lesão, Rafael Ramos volta a jogar pelo Ceará após 2 meses e dá assistência

Rafael Ramos, lateral do Ceará, é uma das opções defensivas de Léo Condé / Crédito: Stephan Eilert/ Ceará SC

O lateral-direito Rafael Ramos voltou a disputar uma partida oficial com a camisa do Ceará na noite desta quarta-feira, 19. Isso porque o português entrou no segundo tempo da vitória alvinegra por 2 a 0 diante da Juazeirense, em jogo da sexta rodada da Copa do Nordeste. O retorno do jogador aos campos ocorre após mais de dois meses. Na estreia da equipe na temporada, diante do Tirol, ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e passou por um procedimento cirúrgico na sequência. Agora, recuperado, o camisa 2 se torna uma opção para Léo Condé no setor defensivo.