Torcida do Ceará esgota ingressos para Clássico-Rei da final do Estadual

Vovô encerra venda de bilhetes e ainda tem vaga para check-in de sócios em dois setores do Castelão para duelo contra o Fortaleza, no próximo sábado, 22, às 16h30min

Os alvinegros vão comparecer em bom número ao Castelão no próximo sábado, 22, para o segundo jogo da final do Campeonato Cearense. Na manhã desta quarta-feira, 19, o Ceará anunciou que a carga de ingressos à venda para o Clássico-Rei está esgotada e restam vagas somente para check-in de sócios-torcedores em dois setores.

Mandante do confronto diante do Fortaleza, o Alvinegro já preencheu os setores Superior e Inferior Norte e Superior e Inferior Central. Agora apenas os sócios do Vovô ainda podem garantir presença na grande decisão do Estadual, nos setores Premium e Especial, por meio de check-in.