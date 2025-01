Rafael Ramos passará por cirurgia após lesão no tornozelo e desfalca Ceará

O Ceará anunciou neste domingo, 26, antes da equipe encarar o Ferroviário pelo Campeonato Cearense, que o lateral-direito Rafael Ramos sofreu um trauma e foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Para a recuperação, será necessário um procedimento cirúrgico, o que fará o jogador ficar fora das próximas partidas. O tempo previsto para retorno não foi divulgado.

Rafael, de 30 anos, foi peça fundamental na campanha de acesso do Ceará na Série B, em 2024, disputando 28 jogos na competição. Durante esse período no qual esteve emprestado pelo Corinthians, o português contribuiu com um gol e duas assistências. Ele terminou o torneio valorizado e titular do time. O Alvinegro, inclusive, acertou com o lateral contrato em definitivo até o fim de 2026.