Jogadores do Ceará destacam resiliência em classificação na Copa do Brasil: "Mental forte"

Matheus Bahia, Rômulo e Mugni celebram vaga na terceira fase do mata-mata nacional depois do triunfo nos pênaltis sobre o Confiança

O Alvinegro saiu perdendo por 2 a 0 para o Dragão no primeiro tempo e reagiu a partir dos 28 minutos da segunda etapa, quando Pedro Raul marcou. Dez minutos depois, Galeano empatou e levou a decisão para as penalidades. Na marca da cal, o Vovô foi eficiente e venceu por 3 a 0.

A classificação para a terceira fase da Copa do Brasil foi bastante celebrada pelos jogadores do Ceará após a vitória nos pênaltis sobre o Confiança-SE , na noite da última terça-feira, 12, na Arena Castelão. Os alvinegros exaltaram a resiliência da equipe para superar o cenário adverso e garantir a vaga.

"Não começamos bem o jogo, mas o tempo todo a gente sabia que a gente conseguiria, é fruto do nosso trabalho. A gente teve o mental forte para reverter", disse o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que deu assistência para Pedro Raul e participou do lance do gol de Galeano.

Depois de despachar Sergipe e Confiança, o Ceará já soma R$ 5,7 milhões em premiação na Copa do Brasil e agora aguarda o sorteio para conhecer o adversário na terceira fase. Antes disso, terá pela frente a final do Campeonato Cearense, diante do arquirrival Fortaleza, já no próximo sábado, 15, às 16h30min.

"Deu para mostrar que esse time é um grupo que às vezes dá para jogar bem e outras vezes vai na raça, até o último minuto a gente lutando. Deu para passar de fase, agora tem uma final e a torcida vai jogar junto, com certeza", afirmou o meia Lucas Mugni.

Colaborou Rangel Diniz/Especial para O POVO