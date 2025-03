Ceará garante mais R$ 2,3 milhões com vaga na 3ª fase da Copa do Brasil; veja total arrecadado

Classificado à terceira fase da Copa do Brasil após vencer o Confiança nos pênaltis nesta quarta-feira, 12 , o Ceará garantiu mais R$ 2.315.250 aos seus cofres. Ao todo, a equipe já faturou R$ 5.733.000 com sua participação no torneio nacional.

Antes disso, no entanto, o Ceará ainda disputará a final do Campeonato Cearense. Marcadas para os próximos sábados, 15 e 22, as decisões serão jogadas contra o rival Fortaleza, na Arena Castelão. Os dois principais clubes do Estado vão medir forças para decidir quem será o líder do ranking de títulos estaduais — atualmente, estão empatados em 46 conquistas cada.

Veja as cotas da Copa do Brasil 2025



1ª fase

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase