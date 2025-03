Condé enaltece imposição e entrega do Ceará em classificação contra o Confiança

Para buscar o empate no marcador, o alvinegro teve que se dedicar ao máximo — fato que ficou notório ao perceber o cansaço aparente no semblante dos atletas do Vovô

Durante o primeiro tempo, o Alvinegro de Porangabuçu chegou a finalizar 17 vezes, exigindo boas defesas do goleiro adversário. Após o duelo, o técnico do Vovô, Léo Condé, analisou o desempenho de sua equipe.

Após muita entrega em campo, o Ceará derrotou o Confiança-SE, nos pênaltis, na noite dessa quarta-feira, 12, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Após sair perdendo por 2 a 0, o Vovô buscou o empate no segundo tempo e confirmou a classificação ao bater a equipe sergipana por 3 a 0 , na cobrança de penalidades.

“Fizemos um primeiro tempo muito impositivo, o que normalmente fazemos, desde o ano passado, mas o goleiro (Rafael, do Confiança-SE) estava numa noite iluminada, fazendo grandes defesas, algumas bolas na trave, bola passando rente à trave, e o adversário chegou, no primeiro tempo até chegou mais, chegaram umas três ou quatro vezes ali, mas conseguiu fazer dois gols”, disse.

Para buscar o empate no marcador, o escrete alvinegro teve que se dedicar — fato que ficou notório pelo cansaço aparente no semblante dos atletas do Vovô. Além da entrega física, Condé também falou sobre a variedade de formas que seu ataque tem encontrado para conseguir levar perigo ao adversário.

“Continuamos com o volume de jogo, mas de maneira equilibrada, não podia perder a cabeça. De modo geral, os jogadores foram muito guerreiros, lutaram muito do primeiro ao último minuto e, principalmente, no momento de adversidade, conseguimos buscar o empate e fomos muito felizes na disputa de pênaltis”, afirmou Condé

“O torcedor quer isso, quer uma equipe que deixa tudo em campo e se entrega o máximo. Então, essa tem sido a marca dessa equipe. […] Os jogadores incorporaram isso realmente. E também em termos de jogo, estamos conseguindo alternar muito a maneira de entrar na defesa do adversário com transição, com posse, circulando, com cruzamento, com chute de entrada da área, com combinações de ruptura próximo da área. Estamos conseguindo ter uma boa variação”, avaliou o comandante.

Antes do confronto pela Copa do Brasil, a meta do goleiro Bruno Ferreira não era vazada há quatro jogos — a maior sequência do clube sem sofrer gols no ano.

“Já tinha um bom número de jogos que não sofríamos gol. Hoje o adversário conseguiu. Vou ver depois com calma ali, como que eles chegaram na condição de fazer o primeiro gol. Se erramos algum posicionamento ali, possivelmente deve ter errado. Às vezes tem o mérito adversário também, mas estamos conseguindo, sim, caminhar bem em termos de evolução”, ponderou.