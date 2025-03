Nordestão: Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra América-RN

Conforme informou o clube alvinegro, os bilhetes para a partida diante do clube portiguar custam entre R$ 20 e R$ 40. Duelo ocorre na quinta-feira, 6

O Ceará anunciou na tarde desta segunda-feira, 3, a venda de ingressos para o jogo contra o América-RN. As equipes se enfrentam na quinta-feira, 6, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2025.

Conforme informou o clube alvinegro, os bilhetes para a partida diante do time portiguar custam entre R$ 20 e R$ 40 e podem ser adquiridos de forma online a partir desta segunda, 3, e presencial nas lojas físicas a partir de quarta, 5.