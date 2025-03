Com retrospecto positivo, Ceará volta a encarar o América-RN após 10 anos; veja números

O Ceará vai enfrentar o América-RN nesta quinta-feira, 6, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), almejando entrar no G-4 da Copa do Nordeste. Para isso, o time alvinegro conta com um histórico favorável diante do Timbu.

Ao todo, as equipes já mediram forças em 50 oportunidades, sendo 22 vitórias para o Vovô, 13 para o Dragão e outros 15 empates. São 68 gols marcados pelo time cearense e 50 pelo potiguar.