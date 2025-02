Ceará Futsal vence Taça Dimas Filgueiras e se prepara para temporada 2025

Elenco do Ceará comemora a conquista da Taça Dimas Filgueiras / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O time de futsal do Ceará venceu neste domingo, 23, a Taça Dilmas Filgueiras, torneio amistoso de pré-temporada utilizado como preparação para a sequência do ano. O alvinegro enfrentou o Imperial Horizonte na final e venceu pelo placar de 4 a 1. A equipe de Porangabuçu terá cinco competições no ano, sendo elas a Copa Estado, o Campeonato Cearense, a Copa Nordeste e o Campeonato Brasileiro da modalidade.

Além do Vovô e da equipe de Horizonte, também disputaram a competição as equipes da Universidade de Fortaleza (Unifor) e Universidade Federal do Ceará (UFC), que terminaram com as terceira e quarta posições respectivamente.