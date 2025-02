Ex-Ceará, Guto Ferreira é anunciado como novo técnico do Cuiabá: "Experiente e vitorioso"

Estreia do comandante vai acontecer já neste sábado, 22, no duelo contra o Sport Sinop, na Arena Pantanal, pelo Estadual

Após a demissão do técnico Bernardo Franco, a diretoria do Cuiabá anunciou na manhã desta sexta-feira, 21, o seu novo comandante para a temporada 2025. Nome conhecido pela torcida do Ceará, Guto Ferreira foi o escolhido para o cargo.

"O experiente e vitorioso Guto Ferreira é o novo comandante do Dourado! Ele chegou na manhã desta sexta-feira na capital mato-grossense para assumir a equipe na reta final do Campeonato Mato-grossense e para a disputa da Série B do Brasileirão", destacou o comunicado do clube.