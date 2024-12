Dimas Filgueiras: um ano da morte do Soldado que nunca disse não ao Ceará

Eternizado na história do Vovô, o "Soldado Alvinegro", como era chamado pela dedicação e amor incondicional ao clube, faleceu no dia 22 de dezembro de 2023, aos 79 anos

Eternizado como o Soldado de um clube que, tantas vezes, o convocou. Por mais difícil que fosse a missão, nunca recusou o chamado. Defendeu o Ceará inúmeras vezes, dentro ou fora do campo. Criou um legado atemporal: seu nome sempre será lembrado, Dimas Filgueiras. Há um ano, um dos maiores e mais simbólicos ídolos do clube de Porangabuçu se foi.

Ter nascido no Rio de Janeiro foi um acaso do destino. Dimas acolheu o Ceará – clube e estado – e foi, reciprocamente, acolhido. Dos 79 anos de vida que teve, dedicou 46 em serviços prestados ao Alvinegro, time em que acumulou mais de 600 partidas, sejam elas como treinador ou jogador. No período, comemorou títulos, viveu campanhas históricas e sofreu com as derrotas.

Tornou-se, para o torcedor e instituição, a personificação do que significa ser Ceará Sporting Club. O preto-e-branco do Vovô, forjado na luta e perseverança, era carregado na pele do Soldado. A fidelidade e o amor incondicional daqueles que sempre estão na arquibancada, que muitas vezes abdicam de si mesmo para estar ali, também eram vistos em Dimas, no seu olhar e em suas atitudes.



Como atleta, Dimas iniciou a carreira no Botafogo e, em 1972, após breve passagem no Fortaleza no ano anterior, chegou ao Ceará. No Alvinegro, atuou como zagueiro e também na lateral-esquerda. Foram 133 jogos, com 67 vitórias, 32 empates e 34 derrotas, além de dois gols marcados e dois títulos conquistados: os Campeonatos Cearenses de 1975 e 1976.



O Soldado se aposentou dos gramados em 1976, mas seguiu no Ceará até 2018. No extenso recorte, ocupou diferentes cargos, como de treinador, membro da comissão técnica e vice-presidente. Com 514 jogos, é o técnico com mais aparições na história do clube, tendo 250 vitórias, 156 empates e 108 derrotas.