Ceará tenta o retorno do volante Charles, atualmente no Corinthians

Após o anúncio da contratação de Pedro Raul, o novo alvo do Ceará no mercado da bola é um atleta do meio de campo. O Vovô agora tenta a contratação do volante Charles, atualmente no Corinthians e com passagem em Porangabuçu entre os anos de 2020 e 2021. A informação é do jornalista Sérgio Ponte e foi dada durante o programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, deste sábado, 22.

De acordo com o jornalista, o Corinthians não tem restrições quanto a liberação do atleta e as condições da negociação e do pagamento do salário seriam semelhante ao fechado com Pedro Raul, no qual o Vovô irá pagar metade do salário e o Timão ficará responsável pela outra metade.