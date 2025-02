Dos últimos 10 Clássicos-Rei, Ceará saiu na frente do placar em oito

A vitória do Ceará sobre o Fortaleza por 2 a 1, no sábado, 8, no primeiro Clássico-Rei de 2025, seguiu um padrão recorrente para o Vovô: abrir o placar. Nos últimos dez confrontos entre as equipes, o Alvinegro saiu na frente em oito e venceu cinco.

Houveram três jogos em que o Ceará saiu na frente, mas não conseguiu a vitória, todos terminando empatados. Em 2023, na final do estadual, o embate terminou 2 a 2, com o Fortaleza sagrando-se campeão.

No primeiro encontro entre as equipes em 2024, um confronto eletrizante terminou em 3 a 3, com o Vovô chegando a abrir 2 a 0. Já na decisão do Cearense do mesmo ano, o placar ficou em 1 a 1 no tempo normal, mas o escrete preto-e-branco levou a melhor nos pênaltis e ficou com o título.