Com vitória diante do Fortaleza, Condé aumenta bom aproveitamento em clássicos

Em 2024, à frente do clube baiano, Condé venceu dois clássicos Ba-Vi pelo Campeonato Baiano, ambos por 3 a 2. O primeiro empate aconteceu no segundo jogo da final estadual, que terminou em 1 a 1 e garantiu o título ao Rubro-Negro.

Técnico do Ceará , Léo Condé, vem consolidando um bom retrospecto em clássicos. No último sábado, 8, comandou o Vovô na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza , na Arena Castelão. Esse foi o terceiro triunfo do treinador em confrontos contra rivais nos últimos meses, considerando sua passagem pelo Alvinegro e pelo Vitória.

Além disso, pela Série A, o Vitória de Condé chegou a sair na frente no clássico contra o Bahia, mas o duelo terminou empatado em 2 a 2.

A única derrota nesse período ocorreu na Copa do Nordeste, quando o Esquadrão de Aço superou o Leão da Barra por 2 a 1.

Vovô e Leão, até agora, só possuem a certeza de se enfrentar na Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, os times vivem a expectativa de se encontrar nas finais do Campeonato Cearense, onde já estão nas semifinais. O Clássico-Rei pode acontecer, ainda, pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil.