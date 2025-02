Ceará inicia check-in e venda de ingressos para duelo contra o Confiança

Passado o Clássico-Rei, o Ceará volta suas atenções para a Copa do Nordeste. Neste domingo, 9, o Vovô iniciou Check-In e as vendas dos ingressos para o duelo frente ao Confiança-SE, na quarta-feira, 12, às 19 horas, na Arena Castelão.

Os bilhetes custam entre R$ 20 e R$ 250 e podem ser adquiridos inicialmente no site vozaotickets.com. A partir desta segunda-feira, 10, as vendas também acontecem presencialmente nas Lojas Vozão, localizadas no Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, RioMar Papicu, Kennedy, Eusébio, Aldeota e na sede do clube. em Porangabuçu.