Presidente de ex-time de Fabiano Souza exalta jogador do Ceará: "Lateral completo"

Um dos nomes que chamou atenção na vitória do Ceará por 1 a 0, diante do Iguatu, nessa quarta-feira, 29, foi o lateral-direito Fabiano Souza, que realizou sua estreia com a camisa alvinegra.

Contratado por empréstimo junto ao Moreirense-POR, o atleta entrou na etapa final do duelo frente ao Azulão e já mostrou, em pouco tempo, credenciais para brigar pela titularidade, que atualmente é de Dieguinho.