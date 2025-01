Ceará aceita proposta do Botafogo e acerta venda de David Ricardo por quase R$ 11 milhões

O Alvinegro cearense, que investiu R$ 1 milhão para comprar 90% dos direitos econômicos do atleta, receberá cerca de R$ 9,8 milhões pelo negócio. O R$ 1,1 milhão restante é do Fluminense-PI

O montante é referente a 80% dos direitos econômicos do atleta – 70% vinculados ao Ceará e os outros 10% pertencentes ao Fluminense-PI. Assim, o Alvinegro de Porangabuçu ainda manteve 20% do jogador sob sua posse, já que tinha 90% antes da venda ser concretizada.

As conversas entre Ceará e o Botafogo pelo zagueiro David Ricardo tiveram um desfecho. O Vovô aceitou a proposta do clube carioca e acertou a venda do defensor de 22 anos por 1,8 milhão de dólares, equivalente a R$ 10,9 milhões na cotação atual. A informação foi confirmada pelo repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN .

O defensor chegou ao Ceará em 2020 vindo do Fluminense-PI, inicialmente para integrar a equipe sub-20. No mesmo ano, o zagueiro teve oportunidade na equipe profissional e manteve-se integrado desde então. Na temporada passada, foi titular absoluto do clube cearense e um dos protagonistas na campanha da Série B, que culminou no acesso do Alvinegro à elite nacional.

Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, em 2024, Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, revelou que o clube investiu R$ 1 milhão para adquirir 90% dos direitos econômicos de David Ricardo. Com a venda concretizada, o Vovô obteve um lucro de R$ 8,8 milhões, já que receberá R$ 9,8 milhões – os outros R$ 1,1 milhão são do Fluminense-PI.



A carreira de David Ricardo



Formado no Fluminense-PI, David Ricardo chegou ao Ceará em 2022 por empréstimo, inicialmente para a disputa da Copa São Paulo e Campeonato Cearense sub-20.

As atuações nas categorias de base chamaram a atenção e o zagueiro não demorou muito para ser integrado ao elenco profissional, participando de jogos pela Série A do Brasileirão.