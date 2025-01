Condé vê atuação positiva no 1º tempo contra Tirol e cita desgaste físico em estreia

O treinador do Vovô também ressaltou o alto número de jogadores estreantes no time e a falta de entrosamento, algo que será aprimorado no decorrer das partidas

Após estrear com vitória na temporada de 2025, o técnico Léo Condé avaliou, em entrevista coletiva, a atuação do Ceará no duelo diante do Tirol, no sábado passado, 18, no Presidente Vargas, pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Para o comandante, o Alvinegro fez um bom primeiro tempo, mas sentiu o desgaste físico na etapa final do jogo.

“Início de temporada, todos sabem. Tivemos 12 dias de preparação com bola, é pouco tempo. Conseguimos fazer um primeiro tempo muito positivo, dentro daquilo que a gente gosta e entende do jogo, de ser uma equipe propositiva, que agride o adversário. Fizemos um gol rápido, o que de certa forma facilitou. Até os dez minutos do segundo tempo ainda conseguimos criar boas situações, mas depois veio o desgaste. Já imaginávamos que iríamos sofrer (fisicamente)”, analisou.