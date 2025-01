Ceará tem "desacordo" com Atlético-GO e desiste da contratação de Baralhas, diz dirigente

Informação foi revelada pelo diretor de futebol do Vovô, Haroldo Martins, em pronunciamento oficial neste sábado, 18, após a vitória diante do Tirol, pelo Campeonato Cearense

O Ceará encerrou as tratativas com o Atlético-GO pelo volante Gabriel Baralhas, com quem tinha negociação avançada. A informação foi revelada pelo diretor de futebol do Vovô, Haroldo Martins, em pronunciamento oficial neste sábado, 18, após a vitória diante do Tirol, pelo Campeonato Cearense.

De acordo com o dirigente, aconteceu um "desacordo" com o clube goiano nos trâmites finais do negócio e o Alvinegro optou por desistir da contratação do jogador.