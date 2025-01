Condé avalia estreia de Keiller e explica titularidade: "Queria conhecer ele"

O comandante do Vovô ressaltou que o arqueiro seguirá recebendo oportunidade e que, ao longo da temporada, definirá o goleiro titular do time

Contratado para reforçar o elenco em 2025, o goleiro Keiller estreou como titular do Ceará na primeira partida da equipe na temporada, diante do Tirol, pelo Campeonato Cearense. O treinador Léo Condé, em entrevista após o jogo, avaliou a atuação do arqueiro.

O comandante do Vovô elogiou o desempenho do goleiro no primeiro tempo da partida, recorte em que fez boas interceptações em bolas alçadas na área, e ponderou sobre alguns lances na segunda etapa, em que o arqueiro chegou a cometer um pênalti após espalmar uma finalização, lance que foi anulado por impedimento, e errou uma cobrança de um tiro de meta que ocasionou o gol do Tirol.