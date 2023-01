Fortaleza lucrou mais de R$ 2 milhões com venda de Depietri

O valor arrecadado foi nove vezes maior que o investido no percentual envolvido na transação.

O Fortaleza teve um lucro de mais de R$ 2 milhões com a venda do atacante Valentín Depietri ao Talleres-ARG, anunciada na quarta-feira, 18. O valor arrecadado foi nove vezes maior que o investido no percentual envolvido na transação.

Depietri foi anunciado pelo Fortaleza em 21 de julho de 2021, com vínculo de três anos. Na época, o Tricolor desembolsou 80 mil dólares pela compra de 45% dos direitos econômicos do atleta, que era uma aposta. O valor do dólar naquele período era de R$ 5,25, portanto, o Leão investiu cerca de R$ 420 mil pelo jogador.

Um ano e sete meses depois, o Fortaleza conseguiu vender Depietri e 25% de seus direitos econômicos por cerca de R$ 2,3 milhões (450 mil dólares), ficando com 20% para uma venda futura do atleta.

A grosso modo, o Fortaleza conseguiu vender o atacante argentino por mais de cinco vezes o valor pelo qual comprou, mas como manteve um percentual do atleta, conclui-se que o lucro foi ainda maior.

Os 25% dos direitos econômicos vendidos representam 55,5% do valor investido pelo Fortaleza na compra, em 2021. Convertido em reais, o Tricolor pagou algo em torno de R$ 233 mil pela parte transacionada ao Talleres (preço de venda ao time de Córdoba foi dez vezes maior). Os outros R$ 187 mil representam os 20% que o time cearense manteve.

No Fortaleza, Depietri jogou 39 partidas, fez quatro gols e deu uma assistência.



