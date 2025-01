Alvo do Ceará, Everaldo viaja com elenco do Bahia para fazer pré-temporada na Europa

Atacante Everaldo no jogo Fortaleza x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Alvo do Ceará no mercado da bola, o centroavante Everaldo se juntou ao elenco do Bahia e embarcou para Girona, na Espanha, onde o clube baiano fará a pré-temporada durante o mês de janeiro. O Alvinegro voltou a tentar a contratação do jogador na última semana, mas também avalia outras possibilidades para a posição. O atleta de 33 anos é um desejo antigo do Ceará e as negociações voltaram a acontecer após o atacante, que inicialmente externou o desejo de permanecer no Bahia, se colocar aberto a ouvir a proposta do Vovô. De acordo com apuração do Esportes O POVO, o Alvinegro estava disposto a pagar para Everaldo cifras semelhantes às que ele recebe no Tricolor.