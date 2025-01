Ceará faz proposta pelo atacante "Polaco" Fydriszewski, ex-San Lorenzo

Atacante Francisco Fydriszewski se destacou no Barcelona de Guayaquil / Crédito: MARCOS PIN / AFP

Em busca de um centroavante para a temporada 2025, o Ceará ampliou o radar no continente e tenta a contratação do atacante Francisco Fydriszewski, conhecido como Polaco. O Vovô formalizou proposta pelo jogador de 31 anos, que também tem oferta da Universidad de Chile e do Independiente del Valle, do Equador. A informação foi publicada pelo jornalista Uriel Iugt e confirmada pelo Esportes O POVO. Em dezembro, o Alvinegro já tinha consultado a situação do centroavante argentino, que deixou o San Lorenzo-ARG após apenas dois jogos e está livre no mercado da bola, mas sem avanço à época. Agora o Ceará apresentou oferta e tenta um desfecho positivo na negociação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com quatro reforços para o ataque (Bruno Tubarão e Fernandinho anunciados, Galeano e Pedro Henrique acertados), o Ceará busca um centroavante para disputar posição com Aylon no posto de referência do setor ofensivo da equipe.

Quem é Francisco Fydriszewski? Revelado pelo Newell’s Old Boys-ARG, Francisco Fydriszewski teve um início de carreira de pouco holofote na Argentina. Seus melhores momentos aconteceram, mesmo, no futebol equatoriano, onde atuou por três diferentes equipes: LDU Portoviejo, Aucas e Barcelona de Guayaquil. Em 2021 e 2022, pelo Aucas, disputou 58 jogos, marcou 30 gols e deu oito assistências. Os bons números do centroavante despertaram o interesse do Barcelona de Guayaquil, onde chegou em 2023 e participou 35 partidas, com 14 gols anotados e quatro assistências. Neste ano, manteve a boa fase no time equatoriano e, em 16 confrontos, balançou as redes 11 vezes. Após o primeiro semestre, foi negociado com o San Lorenzo, onde perdeu espaço. No time argentino, entrou em campo somente duas vezes.