Em despedida, Saulo Mineiro se declara ao Ceará: "Sou um torcedor alvinegro"

Em 2024, Saulo Mineiro disputou 46 jogos pelo Ceará, marcou 13 gols e deu seis assistências. O camisa 73 foi peça importante no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, sobretudo na reta final, em que balançou as redes cinco vezes em cinco partidas.

Vendido ao Shanghai Shenhua, da China, por 950 mil dólares (cerca de R$ 5,8 milhões na cotação atual), o atacante Saulo Mineiro usou as redes sociais para se despedir do Ceará ao encerrar a segunda passagem por Porangabuçu.

"Chegou o momento da despedida. De agradecer por cada momento defendendo as cores do Vozão, dos amigos que fiz e, especialmente, pelo apoio da torcida. Sou muito a grato a todos por tudo que fizeram por mim. Sou um torcedor Alvinegro e assim continuarei. Obrigado, Ceará, e um até novamente. TE AMO!", disse o atacante.

O jogador de 27 anos já tinha acordo fechado com os chineses, após semanas de negociação, nem chegou a se reapresentar ao Vovô na última sexta-feira, 3 , para o início da pré-temporada. A diretoria alvinegra tinha um acerto verbal com Saulo para efetuar uma transferência em caso de uma boa proposta.

Revelado pelo Uberlândia-MG, Saulo rodou pelo interior mineiro vestindo as camisas de Araxá-MG e Tupi-MG e depois rumou para o Crac-GO. A ascensão na carreira ocorreu no Volta Redonda-RJ, sobretudo em 2020, quando anotou dez gols em 19 partidas.

Com 112 jogos defendendo a camisa alvinegra, Saulo Mineiro contribuiu com 31 gols e oito assistências ao longo de duas passagens pelo clube de Porangabuçu.

A partir do desempenho no Voltaço, chamou atenção do Ceará, onde teve a primeira passagem entre 2020 e 2021. O atacante se destacou com a camisa alvinegra e foi vendido ao Yokohama FC, do Japão, por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões pela cotação da época), e o Vovô ficou com R$ 7,1 milhões.

