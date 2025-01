Ex-Ceará, Erick Pulga desembarca em Salvador para se apresentar ao Bahia

Vendido para o Bahia pelo valor de US$ 3 milhões (R$ 18,8 milhões na cotação atual), Erick Pulga desembarcou no Aeroporto de Salvador na manhã desta segunda-feira, 6, para se apresentar ao Esquadrão de Aço e assinar um contrato de cinco anos. Uma vez no CT Evaristo de Macedo, o ex-jogador do Ceará deverá realizar os exames médicos e se juntar à equipe tricolor para a pré-temporada em Girona, na Espanha. A equipe viaja para o Velho Continente já nesta terça-feira, 7.

Além do ex-jogador alvinegro, o volante Erick, ex-Athletico-PR, também desembarcou junto a Pulga para reforçar o elenco do Bahia na temporada 2025.

Negociação

Após quase um mês de tratativas com o Bahia, o Ceará buscou aumentar seu percentual de lucro em relação aos direitos federativos do atleta, fato que estendeu as negociações. Com o aumento da porcentagem sobre o atacante, o Vovô embolsou o total de US$ 2 milhões (R$ 12,3 milhões) com a venda de Pulga.

Além do valor, a saída do artilheiro da Série B 2024 renderá ao Alvinegro três reforços para a temporada de 2025. O lateral-esquerdo Matheus Bahia, emprestado ao Ceará no último ano, deverá ser adquirido em definitivo pelo Vovô. Além dele, o clube de Porangabuçu tem interesse na vinda do meio-campista Yago Felipe.