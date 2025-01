Ceará anuncia treino aberto no estádio Presidente Vargas

O Alvinegro repetirá a ação de 2024, quando também promoveu um treino aberto no PV, no início da temporada. Em janeiro do ano passado, mais de 14 mil torcedores estiveram presentes no estádio

O Alvinegro repetirá a ação de 2024, quando também promoveu um treino aberto no PV, no início da temporada. Em janeiro do ano passado, mais de 14 mil torcedores estiveram presentes no estádio na apresentação do elenco.

O Ceará realizará o primeiro treino aberto da temporada no próximo dia 11 de janeiro, no estádio Presidente Vargas. A informação foi divulgada pelo clube aos torcedores durante a 10ª Feijoada da Arrancadada , realizada no Marina Park Hotel nesse domingo, 5.

Para a temporada de 2025, o Ceará já anunciou oficialmente nove reforços: o lateral-direito Dieguinho, os zagueiros William Machado, Marllon e Éder, o lateral-esquerdo Nícolas, os meio-campistas Matheus Araújo e Fernando Sobral e os atacantes Bruno Tubarão e Fernandinho. Além deles, embora não tenham sido anunciados, há jogadores acertados com o clube do Porangabuçu, como o goleiro Keiller e o paraguaio Antonio Galeano.

Este último defendeu o Nacional, do Uruguai, na temporada de 2024 e terminou o ano como o jogador que disputou jogos do elenco da equipe, com 48. Galeano fez oito gols e distribuiu dez assistências. O atleta tinha contrato até 2025 com o time uruguaio, mas rompeu o vínculo e acertou com o Alvinegro cearense livre no mercado.

O Ceará será o segundo time brasileiro na carreira de Galeano. O paraguaio defendeu o São Paulo de 2019 a 2021. Na base do tricolor paulista, ele somou 75 jogos e marcou 45 gols. No profissional, o atacante não teve o mesmo destaque, com um gol e três assistências em 29 partidas.