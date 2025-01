Fortaleza se apresenta dia 8 e viaja dia 10 para Orlando, onde fará pré-temporada

As férias do elenco do Fortaleza estão chegando ao fim. Os remanescentes da última temporada e os novos contratados se apresentam no Centro de Excelência Alcides Santos na próxima quarta-feira, 8, às 15 horas, para dar início às atividades visando a temporada 2025, marcada pela disputa da Copa Libertadores e outros quatro torneios.

O plantel tricolor, porém, não ficará muito tempo na capital cearense após a apresentação no Pici, já que no dia 10 a delegação do Leão embarca rumo a Orlando, nos Estados Unidos, onde fará a pré-temporada. Jogadores, comissão técnica e staff iniciam os trabalhos já no dia seguinte, 11, no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida.