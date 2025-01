Fortaleza empresta zagueiro Bernardo Schappo ao Vila Nova para 2025

Zagueiro de 25 anos defendeu o Botafogo-SP em 2024 e vai atuar pelo Tigre nesta temporada. Jogador tem contrato até o fim de 2026 com o Leão do Pici

O Fortaleza definiu o destino de mais um jogador que não está nos planos da comissão técnica para a temporada 2025. O zagueiro Bernardo Schappo, que estava no Botafogo-SP, será emprestado ao Vila Nova-GO até o fim deste ano. O defensor de 25 anos viaja neste sábado, 4, para se apresentar ao novo clube.

Schappo foi contratado pelo Tricolor no decorrer de 2023, mas não foi utilizado por Juan Pablo Vojvoda. Sem espaço no grupo, rumou para a equipe de Ribeirão Preto (SP) no ano passado, atuou 47 vezes e anotou dois gols, sendo titular absoluto na campanha do Campeonato Brasileiro Série B — disputou 31 jogos.