Ceará renova com lateral Rafael Ramos em definitivo até dezembro de 2026

Lateral-direito Rafael Ramos durante jogo entre Santos e Ceará pela Série B 2024 / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O lateral Rafael Ramos agora é atleta do Ceará em definitivo. O defensor, que atuou por empréstimo na equipe em 2024, assinou um contrato de dois anos com o Vovô. A informação foi veiculada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, durante o programa Esportes do Povo. Segundo completou Horácio Neto, o atleta já tinha um acordo verbal para permanecer no escrete preto-e-branco deste o início de dezembro. Inicialmente, o lateral tinha contrato com o Corinthians até agosto e prorrogou até o fim de 2024 para seguir emprestado ao Ceará. Ao término do contrato, o Ceará fechou com Rafael Ramos como agente livre.

