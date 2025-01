Ceará tem mudanças na diretoria e amplia atribuições de Haroldo Martins no futebol

Com a chegada de 2025, o Ceará deu início a mudanças na diretoria. Entre as principais estão o aumento de atribuições de Haroldo Martins, diretor de Futebol do clube, e a saída de Guilherme Pequeno do cargo de diretor administrativo. As informações são do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Figura importante da diretoria na temporada de 2024, Haroldo encerrou o ano valorizado. A manutenção dele como dirigente responsável pelo Departamento de Futebol foi celebrada pelos torcedores alvinegros. Em 2025, ele terá ainda mais liberdade e participará diretamente de todos os assuntos que envolvam a pasta.