Aposentado como jogador, Bruno Cortez é anunciado como técnico do Sub-15 do Ceará

O ex-lateral, campeão da Libertadores com o Grêmio, se aposentou como atleta neste ano e terá sua primeira experiência como treinador nas categorias de base do Alvinegro

Bruno Cortez, que anunciou aposentadoria como jogador de futebol nesta temporada, foi anunciado como novo técnico da equipe Sub-15 do Ceará. O ex-lateral, campeão da Libertadores com o Grêmio e da Sul-Americana com o São Paulo, possui as licenças PRO A e B de treinador de futebol pela CBF.



Com 37 anos, Cortez defendeu o Sampaio Corrêa em 2024, onde participou de 27 jogos, sendo seis pela Série C do Campeonato Brasileiro, mas optou por encerrar a carreira no campo para tornar-se treinador. Será a primeira experiência do carioca comandando uma equipe.