Ceará entra na disputa pela contratação de Willian Machado, zagueiro destaque da Série B

O Ceará já começou suas movimentações no mercado de transferências, afinal, pretende iniciar a temporada com 80% do elenco definitivo já na reapresentação , no dia 2 de janeiro. Monitorando as equipes que enfrentou em 2024, o Vovô entrou na disputa por um dos destaques defensivos da Série B, o zagueiro Willian Machado, que atuou pelo Operário-PR e agora está livre no mercado.

À reportagem, o presidente do grupo gestor do Operário, Álvaro Goes, revelou que o zagueiro – que já não tem mais contrato com o clube – gostou da proposta do Vovô e tem o time como preferência no momento. O zagueiro enxerga uma proposta equiparada à do time mineiro, mas com chances maiores de titularidade. Pelo mesmo critério, o Mirassol ainda está à frente do Galo. Contudo, uma proposta mais alta do Atlético-MG, em cifras, pode se tornar irrecusável.

Willian Machado disputou 48 partidas pelo Fantasma em 2024, nas quais anotou dois gols e contribuiu com uma assistência. Capitão em parte dos jogos, Willian era considerado um dos líderes do elenco e jogador da confiança de Rafael Guanaes.

No clube desde 2022, o zagueiro somou 102 jogos. Caso acerte com o Ceará, não será a primeira vez que Willian joga em um time do Estado. Em 2020, o defensor foi peça do escrete coral, defendendo as cores do Ferroviário em 29 partidas, com um gol marcado.