Ceará vai ativar cláusula para renovar contrato com atacante Aylon

O Ceará vai ativar a cláusula de renovação contratual automática com o atacante Aylon. A informação foi dada inicialmente pelo setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, e confirmada pelo Esportes O POVO. Com metas atingidas, o jogador vai prorrogar seu vínculo com o clube até o fim de 2025.

Desde o início da temporada no Vovô, o camisa 11 é um dos destaques da equipe com 14 gols em 49 partidas até o momento. Além disso, ele também contribuiu com três assistências.