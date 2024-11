Pulga rebate críticas, exalta grupo e comemora: "Eu falei que ia sair daqui com o acesso"

Pulga tem 10 gols e duas assistências na Série B, artilheiro do torneio Crédito: AURÉLIO ALVES

Fundamental em toda a campanha de acesso do Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante Erick Pulga se emocionou na saída de campo após o apito final do empate do Vovô ante o Guarani, na noite deste domingo, 24, que sacramentou o retorno à elite do futebol brasileiro. O atacante rebateu as críticas que apontavam que ele não conseguiria acesso, exaltou a importância do grupo estar unido e comemorou a artilharia na competição. "Eu nunca vou esquecer [o acesso] na minha vida. Eu falei que ia sair daqui com o acesso. Eu vi nas redes sociais que eu era desacreditado. Que eu não ia conseguir subir esse time. Não é mérito só meu, é de todo o grupo. Não é só porque eu faço gols e sou o artilheiro da competição [...] Esses caras são merecedores de tudo", disse o ponta, que finalizou a competição com 13 gols marcados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora