Linha de frente de elite: trio de ataque do Ceará é fundamental em acesso à Série A

Aylon (direita), Saulo Mineiro (centro) e Erick Pulga (esquerda) posam para foto na Arena Castelão Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC

Além dos números, que são impactantes, o enredo de cada um desses atletas dentro do clube também chama atenção. Pulga, por exemplo, chegou ao Vovô ainda em 2023 após se destacar no primeiro semestre com a camisa do Ferroviário. Porém, o desembarque em Porangabuçu não foi como o esperado: ele virou reserva e pouco foi aproveitado.